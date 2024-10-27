Раскрыт новый способ мошенничества с услугами ЖКХ

Мошенники начали обманывать людей, выдавая себя за коммунальных работников, сообщил РИА Новости председатель союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин («Единая Россия»). По его словам, они связываются с гражданами по телефону, отправляют sms или пишут в мессенджерах, требуя оплатить несуществующий долг за услуги ЖКХ.

Мошенники могут использовать различные методы давления, чтобы заставить вас действовать быстро, но не стоит поддаваться на их уловки. Лучше всего перепроверить информацию самостоятельно, — посоветовал депутат.

Ранее россиян предупреждали, что мошенники начали выдавать себя за сотрудников страховых компаний, чтобы получить доступ к аккаунтам на «Госуслугах» или банковским приложениям. Жертв просят «записаться в электронную очередь» и назвать код из СМС.

До этого киберэксперт и специалист по IT Алексей Власов заявил, что мошенники могут украсть личные данные через сеть, замаскированную под общественный Wi-Fi — фишинговые сайты, похожие на страницы, например, ТРЦ или аэропорта. Для подключения к таким сетям или сайтам-дублерам аферисты могут потребовать не только номер телефона, но и данные паспорта или кредитной карты.