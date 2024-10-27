Один человек пострадал при атаке ВСУ на село Варваровка Белгородского района

При атаке БПЛА ВСУ на село в Белгородской области ранен мирный житель
При атаке украинских беспилотников на село Варваровка Белгородской области ранен мирный житель.
Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Женщину в состоянии средней степени тяжести попутным транспортом доставили в Октябрьскую районную больницу», — написал он в Telegram-канале.
По словам губернатора, в результате атаки повреждены гараж и автомобиль в одном частном домовладении и посечено одно транспортное средство в другом.
Ранее губернатор Тамбовской области Максим Егоров сообщил об атаке 11 украинских беспилотников в регионе.