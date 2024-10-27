Один человек пострадал при атаке ВСУ на село Варваровка Белгородского района

При атаке украинских беспилотников на село Варваровка Белгородской области ранен мирный житель.

Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Женщину в состоянии средней степени тяжести попутным транспортом доставили в Октябрьскую районную больницу», — написал он в Telegram-канале.

По словам губернатора, в результате атаки повреждены гараж и автомобиль в одном частном домовладении и посечено одно транспортное средство в другом.

Ранее губернатор Тамбовской области Максим Егоров сообщил об атаке 11 украинских беспилотников в регионе.