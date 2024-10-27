В Тамбовской области вспыхнул пожар после атаки 11 беспилотников

Одновременно 11 беспилотников попытались атаковать Мичуринский муниципальный округ в Тамбовской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Максим Егоров. По его словам, никто не пострадал. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

Сегодня в 00:40 произошел прилет БПЛА в Мичуринском муниципальном округе. На данный момент известно об 11 беспилотниках. Единичное возгорание вследствие хлопка оперативно ликвидировано силами ГУ МЧС России по Тамбовской области, — написал он.

Также ПВО за несколько часов сбила семь украинских беспилотников в Липецкой области. Глава российского региона Игорь Артамонов уточнил, что средства обнаружения и подавления находятся в боевой готовности. Никто не пострадал.

Кроме того, группа украинских дронов попыталась атаковать Россию поздним вечером в субботу, 26 октября. В Минобороны РФ указали, что 13 аппаратов было сбито над территориями Белгородской, Липецкой, Орловской и Брянской областей.

До этого средства противовоздушной обороны уничтожили в небе над Брянской областью 13 БПЛА ВСУ, причем сначала 12, а спустя полтора часа — еще один. Губернатор региона Александр Богомаз добавил, что никто не пострадал, повреждений не зафиксировано.