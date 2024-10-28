Свидетельница рассказала о массовой драке в Сочи

Во время массовой драки в Сочи был жестоко избит подросток, рассказала свидетельница потасовки Валерия С.

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По словам женщины, все произошло в районе КСМ (комбинат строительных материалов) около 21.20. Валерия шла с работы и увидела толпу.

"В какой-то момент из этой толпы выбежал мальчик лет 17 и побежал в сторону улицы Труда. За ним сразу же побежала толпа этих людей. Догнав, они начали бить его ногами. Люди говорят, что били двоих парней, но лично я видела, как избили одного. Одна неравнодушная женщина, которая снимала все происходящее на видео, подбежала к толпе и начала отталкивать людей от парня", - рассказала жительница города.

После того как разогнали толпу, мальчика подняли, посадили в какую-то машину и увезли. Версию драки из-за девушки услышали очевидцы, так это или нет, выяснит полиция.

Ранее "РГ" сообщала, что после массовой драки были задержаны более 20 человек.