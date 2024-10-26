RT узнал, что убитая в Балаково женщина перед смертью пыталась защищаться: под её ногтями нашли следы нападавших.

Задержанные ранее не были судимы и знакомы с жертвой. Им 19 и 20 лет. Они часто бывали в районе, где жила Алëшникова. Там присмотрели её машину, рассказал RT источник в правоохранительных органах.

По словам подозреваемых, они хотели продать авто на запчасти или по договору купли-продажи. Якобы хотели заработать денег, потому что по-другому не получалось. На Алёшниковой в момент убийства были дорогие украшения, но убийцы их не взяли.

Когда предпринимательница ехала вместе с нападавшими, в авто работала сигнализация. Перед смертью она пыталась защищаться и кому-то позвонить. Тогда её сначала придушили, а потом полоснули ножом, но не острой стороной.

После второго удара было много крови, женщина потеряла сознание, у неё не было пульса.

За месяц правоохранители опросили множество свидетелей и провели экспертизы. Нападавших нашли в том числе с помощью биллинга: их телефоны работали возле дома убитой в момент преступления и там, где нашли её тело.

Несмотря на признание задержанных, будут отработаны и другие версии, в том числе о том, что они исполнители заказного убийства, добавил источник.

В ночь на 25 сентября в лесополосе в жилом районе города Балаково был найден труп женщины с ранениями в области шеи. За двое суток до этого жертву, Наталью Алёшникову, похитили со двора её дома на её автомобиле.