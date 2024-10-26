Стрельбу в парке города Пушкино устроили две конфликтующие группы подростков. Оскорбления и преследования в интернете переросли в выяснение отношений с помощью травматического оружия, сообщает Shot.

В субботу в Центральном парке подмосковного Пушкино неизвестный начал стрелять из пистолета, предположительно, травматического. В парке возникла паника, люди бросились бежать.

К вечеру появились данные, что стрельба началась из-за конфликта двух компаний подростков.

Очевидцы рассказали, что одна девочка из Пушкино постоянно издевалась в интернете над другой. К спору школьниц подключились их друзья, в итоге молодежь решила выяснить отношения в парке. Пока неизвестно, кто начал стрельбу и есть ли пострадавшие.

В начале октября в Дубне трое подростков начали стрелять из пневматического оружия во время конфликта с мужчиной около кафе.