Вертолет совершил жесткую посадку в Кировской области

Вертолет Ми-2 санитарной авиации совершил жесткую посадку в в Даровском районе Кировской области. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

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Отмечается, что на борту находились четыре человека — пилот, врач и два фельдшера. В настоящее время уточняется их состояние.

22 октября сообщалось, что вертолет санитарной авиации совершил жесткую посадку в Нижегородской области. Об этом сообщили в Национальной службе санитарной авиации (НССА) Ростеха. По предварительной информации, причиной жесткой посадки стали проблемы технического характера. В результате инцидента, один из пилотов повредил ногу. Других существенных травм никто не получил. К месту инцидента были направлены два вертолета для эвакуации людей. Позднее стало известно, что центральное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России возбудило уголовное дело в связи с жесткой посадкой вертолета санитарной авиации в Нижегородской области.