Три человека погибли при жесткой посадке Ми-2 в Кировской области

Медицинский вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Кировской области. Погибли три человека. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

Инцидент произошел в субботу, 26 октября, в районе деревни Белеенки в Даровском районе. Сигнал тревоги на пульт диспетчера пришёл в 17:55 мск.

По данным ведомства, на борту вертолета санавиации находились четыре человека — пилот, врач и два фельдшера. Тела троих найдены, спасатели ведут поиски четвертого.

По предварительной информации, после приземления вертолет загорелся. Обстоятельства и причины инцидента выясняются.