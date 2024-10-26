В Москве загорелся автосервис

На северо-западе Москвы загорелся автосервис для машин премиум-класса. При пожаре пострадали три человека, пишет пресс-служба МЧС в официальном Telegram-канале.

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Инцидент произошел в субботу, 26 октября, в помещении автосервиса на 2-м Силикатном проезде в Хорошево-Мневниках.

На место ЧП прибыли представители экстренных служб. Они провели эвакуацию людей с верхних этажей здания, в котором находится автосервис. Кроме того, многие сотрудники вышли самостоятельно.

В ведомстве уточнили, что загорелись три автомобиля. Пожар удалось локализовать на площади в 20 кв. метров.

Пострадавшие люди находились в смежных с автосервисом помещениях.