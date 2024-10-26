9-летний мальчик госпитализирован после избиения четвероклассниками

В одной из школ Пензы пятеро четвероклассников избили 9-летнего мальчика, сообщает "ПензаИнформ" со ссылкой на его мать.

По словам женщины, когда пострадавший выходил из школы, его преследовали от раздевалки. Четвероклассники неоднократно били мальчика по голове, туловищу, ногам и области паха. Врачи диагностировали у пострадавшего перелом переносицы и сотрясение мозга.

Отмечается, что в учебном заведении прошло собрание, на котором присутствовали родители четвероклассников и мать их жертвы. Она заявила, что при этом на нее оказывалось моральное давление.

"Во время собрания администрация школы хотела замять ситуацию, чтобы она не вышла за пределы школы", - сообщила женщина.

В СК России начали проверку по факту произошедшего. Два дня назад СК возбудил уголовное дело после жалобы воспитанников коррекционного центра на избиения.

Информация об этом всплыла благодаря одному из педагогов, которая, устроившись на работу в центр, уличила одну из коллег в противоправных действиях. Женщина утверждает, что пошла с этой информацией к директору учреждения, но там ее не послушали, а лишь предложили написать заявление об увольнении. Педагог так и поступила. Покинув образовательное учреждение, она обратилась в правоохранительные органы.