Задержан пятый беглец из липецкой колонии

Полицейские задержали пятого преступника, сбежавшего из липецкой колонии №2. Об этом пишет РЕН ТВ в Telegram-канале.

В управлении МВД по Липецкой области уточнили, что беглец был задержан в Тамбовской области.

Журналисты отметили, что Парвозбека Турабаева обнаружили и схватили в поселке Улусарка. До побега он успел отсидеть в колонии всего лишь год.

Напомним, что ранее стражи порядка задержали четверых других беглецов — обоих взяли парами. Первых поймали в Тамбовской области — они успели отдалиться от ИК на 150 км, активно пользовались попутками.

Вторую группу, в которой был предполагаемый организатор побега Деврон Джабборов, взяли в Липецкой области.

Двое сбежавших из липецкой ИК-2 заключенных направились в Подмосковье

Ранее сообщалось, что в пятницу, 25 октября, шестеро заключенных, осужденных за изнасилования и наркоторговлю, совершили побег. О правонарушении стало известно утром 26 октября.

По тревоге был поднят личный состав сводного отряда УФСИН, выставлены временные розыскные посты, оповещены взаимодействующие органы, разосланы ориентировочные данные на осужденных.