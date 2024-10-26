Задержан пятый беглец из липецкой колонии

Силовики задержали пятого преступника, бежавшего из липецкой колонии
Полицейские задержали пятого преступника, сбежавшего из липецкой колонии №2. Об этом пишет РЕН ТВ в Telegram-канале.
В управлении МВД по Липецкой области уточнили, что беглец был задержан в Тамбовской области.
Журналисты отметили, что Парвозбека Турабаева обнаружили и схватили в поселке Улусарка. До побега он успел отсидеть в колонии всего лишь год.
Напомним, что ранее стражи порядка задержали четверых других беглецов — обоих взяли парами. Первых поймали в Тамбовской области — они успели отдалиться от ИК на 150 км, активно пользовались попутками.
Вторую группу, в которой был предполагаемый организатор побега Деврон Джабборов, взяли в Липецкой области.
Двое сбежавших из липецкой ИК-2 заключенных направились в Подмосковье
Ранее сообщалось, что в пятницу, 25 октября, шестеро заключенных, осужденных за изнасилования и наркоторговлю, совершили побег. О правонарушении стало известно утром 26 октября.
По тревоге был поднят личный состав сводного отряда УФСИН, выставлены временные розыскные посты, оповещены взаимодействующие органы, разосланы ориентировочные данные на осужденных.