Неизвестный обстрелял маршрутку из травматики в Амурской области

Неизвестный выстрелил из травматического оружия в маршрутный автобус в городе Свободный Амурской области. Пострадал один человек, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УМВД региона.

Инцидент произошел около 19.50 (13.50 мск) в субботу, 26 октября, в районе школы №6.

«Неустановленное лицо произвело выстрел из травматического оружия в сторону маршрутного автобуса номер 30. В результате ранение плеча получила пассажирка маршрутного транспортного средства», — отметили в ведомстве.

Пострадавшая доставлена в медицинское учреждение.

Полиция устанавливает и ведет розыск стрелявшего. Свободненская городская прокуратура поставила на контроль ход и результаты процессуальной проверки по факту выстрела по маршрутке.

На место происшествия для координации деятельности правоохранительных органов выехала заместитель Свободненского городского прокурора Екатерина Ковалева.