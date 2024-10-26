Суд: бывший боец "Азова" Гарнага приговорен к 18 годам лишения свободы

Бывший участник украинского нацбатальона "Азов" Александр Гарнага приговорен к 18 годам лишения свободы за совершение преступлений в отношении мирного населения. Об этом со ссылкой на источник в силовых структурах ЛНР сообщает ТАСС. Приговор вынесен Южным окружным военным судом и уже вступил в законную силу. Александр Гарнага признан виновным по ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации) и 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности). Наказание — 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Уголовное дело расследовалось по материалам УФСБ России по ЛНР совместно с УФСБ по Центральному военному округу. На видеозаписи, оказавшейся в распоряжении ТАСС, Гарнага поясняет, что во время службы в "Азове" он понимал, что нацбатальон обстреливает мирное население Донбасса. 24 октября сообщалось, что суд в Донецке осудил гражданина Франции Кевина Филиппа Патрика Демона на 14 лет колонии за наемничество. В июле 2022 года он прибыл на территорию Украины и добровольно вступил в Интернациональный легион, где прошел военную подготовку.