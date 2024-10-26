Стали известны подробности об уголовном деле замглавы Минэнерго

Стали известны подробности об уголовном деле, возбужденном против действующего и бывшего замминистра энергетики РФ Сергея Мочальникова и Анатолия Яновского. Об этом пишет РБК.

Следствие полагает, что куратор угольной отрасли России Анатолий Яновский в марте 2018 года создал организованную группу для совершения мошенничества с целью хищения денег, выделенных Минэнерго на консервацию шахт.

Источники РБК рассказали, что, по данным расследования, были похищены 275 млн рублей, выделенных на реорганизацию и ликвидацию нерентабельных шахт и разрезов. В этом были замешаны экс-глава подведомственной Минэнерго организации Андрей Моисеенков и бизнесмен Роберт Шагинян, говорится в публикации.

Один из эпизодов касается реструктуризации шахты им. 40-летия Октября (ОАО «Кизелуголь») в Пермском крае. Обвиняемые обеспечили заключение госконтракта между Минэнерго и компанией «СибСтройИнвест» на 103,1 млн рублей, однако в реальности работы были выполнены лишь на бумаге. По той же схеме заключались контракты на проведение работ и на других шахтах.

24 октября сообщалось, что замглавы Минэнерго Мочальников допросили по делу задержанного Яновского. По данным «Коммерсанта», чиновник согласился сотрудничать со следствием.