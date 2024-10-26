Двое сбежавших из липецкой ИК-2 заключенных направились в Подмосковье

Двое из шести заключенных, сбежавших из исправительной колонии №2 Липецка, направились в Подмосковье. Об этом сообщил один из задержанных во время допроса, видео которого опубликовала официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

"Двое в Подмосковье ушли", - сказал он, отвечая на вопрос о том, куда направлялись беглецы.

По словам другого задержанного, осужденные планировали добраться до границы.

"Домой собрались", - добавил он.

Второй задержанный пояснил, что они планировали добраться до Узбекистана через Казахстан.

Также Волк сообщила, что один из сбежавших заключенных оказал сопротивление при задержании.

"При задержании один из беглецов оказал сопротивление и попытался скрыться, в связи с чем полицейскими было применено табельное оружие. Фигурант получил огнестрельное ранение, он доставлен в медицинское учреждение", - написала она.

Стали известны подробности задержания бежавших из липецкой колонии заключенных

На опубликованном видео видно, что у заключенных при себе был нож. На вопрос правоохранителей, зачем беглецы взяли с собой холодное оружие, один из задержанных ответил: