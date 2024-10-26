В Пермском крае школьнику прострелили голову во время урока

Пермский школьник получил пулевое ранение головы на уроке

Подростка прооперировали, достали осколки раздробленной кости, а саму пулю вынуть не смогли. 21 октября, в понедельник, всех учеников школы перевели на дистанционное обучение.

Трагический случай, произошедший в одной из школ Кудымкара, потряс всю страну. Девятиклассник, во время урока “Основы безопасности и защиты Родины», получил тяжелейшее ранение – выстрел в голову из пневматической винтовки.

По информации ParmaNews, урок стрельбы проводился в неприспособленном для этого месте – спортивном зале школы. Но ещё более удручающим является факт отсутствия квалифицированного инструктора по стрелковому спорту. Учителя физкультуры, согласившуюся провести урок лишь после долгих уговоров директора, нельзя обвинять в отсутствии профессионализма.

В момент происшествия преподаватель отсутствовал рядом с учениками, что является грубейшим нарушением всех мыслимых норм техники безопасности. Выстрел произошел из пневматической винтовки, пуля попала в лобно-теменную область справа и застряла глубоко в черепе 15-летнего мальчика. Первая помощь была оказана местными фельдшерами прямо в спортзале, после чего пострадавшего доставили в городскую больницу. Серьезность состояния потребовала экстренной эвакуации в Пермь вертолетом, где в отделении нейрохирургии прошла сложная операция. Хирургам удалось извлечь осколки раздробленной кости, но пуля осталась в голове. Сейчас мальчик проходит длительный и сложный курс реабилитации, заново учась ходить.

В результате случившегося, с 21 октября все учащиеся школы переведены на дистанционное обучение. В учреждение прибыли психологи, чтобы оказать поддержку педагогам и детям, пережившим этот шокирующий инцидент. Учитель физкультуры, проводившая урок, освобождена от работы.