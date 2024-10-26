В Якутии завели 20 уголовных дел по фактам нападения бездомных собак

Следователи возбудили в Якутии в октябре 20 уголовных дел о ненадлежащем исполнении должностных обязанностей, что повлекло нападения бездомных собак на людей. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

"Следственным управлением Следственного комитета России по Республике Саха (Якутия) только в октябре текущего года по фактам ненадлежащего исполнения должностными лицами обязанностей, повлекшего факты нападения бездомных собак на людей, возбуждено 20 уголовных дел", - говорится в сообщении.

Случаи агрессивного поведения животных зафиксированы в Якутске, в Алданском, Вилюйском, Ленском, Мирнинском, Нерюнгринском, Оймяконском, Томпонском и других районах республики.

"По данным фактам следственными органами СК России в отношении должностных лиц муниципальных образований, городских округов, а также органов контроля возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (ненадлежащее исполнение должностных обязанностей)", - добавили в СК.

По каждому случаю будет дана принципиальная правовая оценка действиям либо бездействию должностных лиц.

Позиция парламента Якутии

В Якутии активно обсуждается вопрос о безнадзорных собаках. Днем 7 октября стая безнадзорных собак напала на 12-летнюю девочку в поселке Чульман. Отогнать животных удалось прохожему и подоспевшему отцу ребенка. Девочка получила ранения верхних и нижних конечностей, тела и головы. Ребенок был в тот же день госпитализирован, 9 октября девочка умерла из-за травм, несовместимых с жизнью. Возбуждено уголовное дело о халатности.

17 октября первый заместитель председателя комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Госдумы Владимир Бурматов работал в Якутии, где говорил о необходимости определить, какие дополнительные меры могут предотвратить подобные инциденты в будущем.

"С Владимиром Владимировичем Бурматовым мы достигли договоренности, что будем подходить к решению вопроса системно, то есть менять федеральное законодательство", - сообщил журналистам председатель Государственного собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Алексей Еремеев.

В июне этого года депутаты Ил Тумэн Якутии приняли во втором и окончательном чтении республиканский закон о бездомных животных. Он устанавливает перечень мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев. Позднее зоозащитники оспорили в Верховном суде Якутии региональный закон по обращению с безнадзорными животными: пункт об умерщвлении невостребованных животных признан недействующим. Парламент планирует оспаривать решение.

"Наши предложения заключались в том, чтобы были исключения для районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. Думаю, что по результатам судебных решений мы примем однозначное решение", - сказал Еремеев.

Спикер парламента подчеркнул необходимость создания приютов и пунктов передержки для безнадзорных животных.

Как сообщал ранее ТАСС депутат Ил Тумэн Александр Кошуков, федеральный закон об ответственном обращении с животными, который вступил в силу в 2018 году, нуждается в совершенствовании. По его словам, за 2023 год в Якутии зафиксированы 828 укусов людей собаками, по итогам 2023 года в приюты поступили 5 048 животных без владельцев. Из них 1 730 животных после проведения предусмотренного федеральным законом метода "отлов - стерилизация - вакцинация - выпуск" (ОСВВ) были возвращены обратно на улицы. В условиях Крайнего Севера схема ОСВВ не работает, отмечал Кошуков.