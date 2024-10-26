В ФРГ мужчина с двумя ножами напал на полицейских

В немецком городе Киль вооруженный двумя ножами мужчина напал на сотрудников правоохранительных органов, говорится в заявлении на сайте местного управления полиции.

Нападение произошло на Бебельплац. Сотрудники полиции подошли к сидящему на бордюре мужчине, после чего тот достал два ножа и атаковал стражей порядка.

По данным управления полиции, неизвестный не реагировал на слова сотрудников. Офицерам пришлось открыть огонь.

Мужчину доставили в больницу с ранениями. Его мотивы неизвестны.

Ранее женщина с ножом напала на пассажиров в автобусе на западе Германии, пять человек получили ранения, передает «Радиоточка НСН».