Опубликовано фото одного из сбежавших из колонии под Липецком

В сети появилась фотография одного из сбежавших из колонии общего режима №2 в Липецкой области заключенных. Предположительно, на снимке Даврон Джабборов, отбывающий наказание по статьям «Разбой», «Вымогательство» «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера». Фото мужчины публикует Telegram-канал «112».

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По информации Shot, 27-летний Джабборов родом из Таджикистана. В 2022 году его осудили на шесть лет за изнасилование и разбой. В липецкую колонию он прибыл из Серпухова в июле прошлого года.

СМИ: беглые заключенные оказали сопротивление полицейским

Уточняется, что мужчину поймали на территории поселка Улусарки Задонского района Липецкой области. Предположительно, он является лидером и инициатором побега.

В субботу, 26 октября, из липецкой колонии сбежали заключенные. На данный момент известно, что четверо из них уже пойманы. Ведутся поиски еще двух. Предварительно, первыми задержали Хуршидбека Ганиева и Бахтиера Жумаева. Они пытались оказывать сопротивление полицейским.