Задержаны еще двое беглых заключенных в Липецкой области

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил о задержании на территории региона еще двух сбежавших из исправительной колонии №2. ОБ этом пишет «КоммерсантЪ».

Ранее сообщалось о задержании двух заключенных в селе Петровка в Тамбовской области. Всего из колонии сбежали шесть человек.

Стали известны подробности задержания бежавших из липецкой колонии заключенных

«Двое беглых заключенных задержаны правоохранителями на территории нашего региона. Розыск оставшихся двух преступников продолжается», — подчеркнул губернатор.

Группы преследования, организованные ФСИН, работают по горячим следам, отметили журналисты.