Стали известны подробности задержания бежавших из липецкой колонии заключенных

Силовики задержали в селе Петровское Тамбовской области двух заключенных, сбежавших накануне из липецкой колонии №2. Об этом пишет РБК.

На кадрах опубликованных в интернете видео беглецы оказывают силовикам сопротивление при попытке задержания.

Журналисты пояснили, что сотрудники правоохранительных органов выследили мужчин в спортивных костюмах и задержали. Они добавили, что изначально в населенном пункте были обнаружены четверо преступников, но двоим удалось скрыться.

По их данным, жители жалуются на напряженную обстановку в селе на фоне инцидента.

СМИ: беглые заключенные оказали сопротивление полицейским

«Детей никто из дома не выпускает, а мужчины пытаются помочь оперативникам», — пояснили корреспондентам очевидцы.

Сельчане рассказали также, что один из задержанных пытался спрятаться во дворе местного жителя.

Напомним, утром 26 октября стало известно о побеге шестерых заключенных из исправительной колонии № 2. Все сбежавшие — судимые за тяжкие преступления граждане стран Средней Азии. Заключенные сбежали, вырыв подкоп.