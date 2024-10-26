В Москве ищут 60 бешеных хомячков

В Москве сотрудники комитета ветеринарии ищут порядка 60 хомяков, которые могут быть заражены вирусом бешенства. Об этом сообщает портал MSK 1.

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Источником вируса бешенства, из-за которого был введен карантин в столичном районе Люблино, могли стать хомячки. На территориях, подпадающих под действие карантина, запрещено лечить, вывозить и отлавливать животных, а также проводить их выставки и ярмарки.

Известно, что зараженные грызуны были завезены в столицу из Краснодарского края, в партии было 80 хомяков, найти удалось 20 из них. Животных продавали в сетевых зоомагазинах. Странности в поведении домашних любимцев заметили владельцы — хомячки не реагировали на внешние раздражители или вели себя агрессивно.