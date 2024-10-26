В Екатеринбурге во время шоу загорелись два робота

Два робота загорелись во время шоу в Екатеринбурге. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МЧС РФ.

Из заявления следует, что развлекательное мероприятие состоялось в выставочном центре "Екатеринбург-Экспо". Во время шоу в здании произошел пожар — огонь охватил зарядный блок одного из представленных здесь роботов.

"На месте дежурил пост пожарно-спасательной части N8 МЧС РФ. Огнеборцы потушили возгорание на 0,5 "квадратах", — рассказали в ведомстве.

Там добавили, что в результате ЧП никто не пострадал.

Позже в рабочей зоне около "Екатеринбург-Экспо" загорелся другой робот. В публикации уточняется, что в данном случае помощь пожарных сотрудникам выставочного центра не понадобилась. Они смогли самостоятельно ликвидировать пламя.

23 октября в городе Черемхово в Иркутской области произошел пожар в гараже для грузового транспорта. Огонь охватил крышу здания, распространившись на площади 500 квадратных метров.

Как рассказали в пресс-службе МЧС РФ, к тушению пламени привлекли 12 сотрудников экстренных служб и четыре единицы техники. В результате возгорания никто не пострадал.