Появились фото вырытого заключенными для побега из липецкой колонии 65-метрового подкопа

Опубликованы фотографии подкопа, вырытого сбежавшими из колонии общего режима №2 в Липецкой области заключенными. Снимки появились в Telegram-канале РЕН ТВ.

По предварительной информации, длина тоннеля составляет 65 метров. Внутри него беглецы оставили вещи.

Сотрудники колонии обнаружили подкоп утром 26 октября при проведении обхода территории зоны. Через него сбежали шесть заключенных — выходцев из Средней Азии. Двух из них задержали в Тамбовской области. Местонахождение остальных устанавливается.