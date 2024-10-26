В Дагестане объявили план-перехват жениха, который сбежал со свадьбы

26-летний дагестанец Ислам А. вернулся домой после участия на СВО и исчез в ночь перед своим бракосочетанием. Родственники сразу с двух сторон обратились в полицию, сотрудники объявили план-перехват. Нашли мужчину 26 октября в заброшенном лагере с ножевыми порезами и доставили в больницу Махачкалы.

«Утром 26 октября молодого человека обнаружили в заброшенном лагере с ножевыми порезами. В тяжелом состоянии он доставлен в больницу Махачкалы», — сообщил «МК».

По данным полиции, перед исчезновением Ислам находился под давлением предстоящего брака, который был устроен без его согласия.

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В ходе полицейского допроса лучшего друга жениха были раскрыты неожиданные подробности предсвадебной драмы. Как выяснилось, выбранная родителями невеста для Ислама на самом деле была давней любовью его друга. В знак верности и дружбы, Ислам решил уклониться от брака, чтобы не становиться на пути истинной любви своего друга.

Однако для родителей Ислама подобные чувственные перипетии оказались неважными. До официальной регистрации брака молодые уже успели совершить никах — церемонию, которая в исламской традиции сопоставима с православным венчанием, что делает Ислама женатым в глазах Аллаха.