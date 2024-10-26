Названа причина удавшегося побега заключенных из липецкой колонии

Побег шести заключенных из колонии общего режима №2 в Липецкой области удался из-за нехватки сотрудников ФСИН, считает правозащитник, член Совета по правам человека (СПЧ) Алексей Мельников. Такую причину удавшегося побега он назвал в разговоре с «Лентой.ру».

«Ряд СМИ указывают на халатность со стороны сотрудников. В любом случае проверка это выявит. Со своей стороны я убежден, уверен практически на сто процентов, что колония страдала той же проблемой, что и страдают все остальные учреждения пенитенциарной системы. Предполагаю, что уровень недоукомплектованности сотрудниками в колонии в лучшем случае составляет около 20 процентов», — отметил Мельников.

По словам правозащитника, нехватка работников сказывается на том, что в полной мере не может быть обеспеченна охрана учреждения и не может быть обеспечена оперативная работа.

«Речь точно не идет о том, что какие-то могли быть притеснения со стороны администрации, на мой взгляд», — заключил он.

Ранее шесть заключенных сбежали из колонии общего режима №2 в Липецкой области через подкоп. Его обнаружили 26 октября при проведении обхода территории. Уточняется, что заключенные планировали побег более полугода. Они вырыли тоннель общей длиной около 65 метров в промзоне, где обрабатывали дерево.