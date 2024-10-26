СМИ: беглые заключенные оказали сопротивление полицейским

Двое задержанных заключенных, ранее сбежавших из исправительной колонии №2 в Липецкой области, пытались оказать сопротивление полицейским. Об этом сообщили telegram-каналы.

«Двое задержанных, предварительно, это Хуршидбек Ганиев и Бахтиёр Жумаев. Они пытались оказывать сопротивление полицейским», — написали в telegram-канале Shot.

Появились подробности побега заключенных из липецкой колонии

Ранее стало известно, что двоих заключенных задержали в Тамбовской области. Еще четверо разыскиваются. Двое из них были вместе с задержанными, но успели скрыться.

Побег совершили всего шестеро заключенных. Их поисками сейчас занимаются сотрудники ФСИН, МВД, Росгвардии и ФСБ.