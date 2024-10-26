Пострадавший от нападения в магазине в Петербурге рассказал об инциденте

Один из пострадавших в результате вчерашнего инцидента с ножом в магазине «О'Кей» на проспекте Космонавтов в Санкт-Петербурге рассказал, что нападавший безразлично шел по магазину и «резал всех, кто попадался на его пути». Об этом пишет «Фонтанка».

Владимир вошел в «О'Кей» около 11:20, и спустя 5-7 минут он напал на людей. Пострадавший отметил, что раньше никогда не видел задержанного. На его глазах мужчина напал на охранника, который пытался его остановить. По его мнению, охранник оказался одним из наиболее пострадавших, потому что напрямую пытался остановить нападавшего.

Очевидец вспоминает, что мужчина с ножом вел себя очень тихо и без каких-либо эмоций, нападая на посетителей.

«Просто маска и лихорадочный, совершенно безумный взгляд. Когда он пошел на меня, и этот взгляд я поймал, то понял, что следующим буду я», — рассказывает он.

После нападения Владимира с порезами отправили на амбулаторное лечение.

«Чувствую себя хорошо. По месту жительства я должен ходить на перевязки к хирургу», — поделился он.

Владимир считает, что ему повезло, несмотря на то, что он оказался не в том месте и не в то время, но «на своих двоих» идет на перевязку.

«А кто-то лежит в реанимации. Вот им реально не повезло», — заключил он.

По предварительным данным, в гипермаркет «Окей» в Московском районе Санкт-Петербурга пришел мужчина с ножом и стал нападать на посетителей. В результате с ранениями различной степени тяжести госпитализированы четыре человека. Злоумышленника уже доставили в отдел полиции для проведения процессуальных действий.