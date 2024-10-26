Стали известны подробности побега заключенных из липецкой колонии

Шесть заключенных, осужденных за изнасилования и сбыт наркотиков, сбежали из липецкой исправительной колонии №2 через подкоп. «Рамблер» собрал основное к этому часу.

Подробности побега

В региональном УФСИН пояснили, что 26 октября в исправительной колонии общего режима №2 при проведении обхода территории был обнаружен подкоп.

«Незамедлительно проведен подсчет осужденных, в ходе которого выявлен факт отсутствия 6 осужденных», — пояснили в ведомстве.

По предварительным данным, преступники сбежали из ИК-2 после вечерней проверки в пятницу, 25 октября. Инструменты для земляных работ они предположительно изготовили сами — колония занимается производством железобетонных конструкций и деревянной тары.

Действия силовиков

По тревоге был поднят личный состав сводного отряда УФСИН, выставлены временные розыскные посты, оповещены взаимодействующие органы, разосланы ориентировочные данные на осужденных.

«По горячим следам направлены резервные группы и группы преследования. В настоящее время проводятся мероприятия по розыску лиц, совершивших побег», — отметили правоохранители.

Для выяснения обстоятельств, способствовавших совершению побега, была назначена служебная проверка.

Против сотрудников колонии в Липецке возбудили дело о халатности из-за побега заключенных, сообщило региональное управление Следственного комитета РФ.

Группу центрального аппарата ФСИН направили в Липецкую область

Специалисты будут выяснять, в частности, как шесть человек смогли незаметно выкопать тоннель длиной более 60 метров.

Беглецов ищут по всему городу и области. Особо пристально «прочёсывают» ближайшие к колонии населённые пункты — Ситовку, Воскресеновку и Копцев Хутор.

Реакция и действия властей

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил о побеге шестерых заключенных из исправительной колонии №2.

Гyбернатор призвал жителей рeгиона не пoддаваться пaнике. Он также прeдупредил о возможном пoявлении фeйковых новостeй, связанных с побeгом.

«Инфoрмационная война продолжается, ВСУ не упyстит вoзможности вoспользоваться этoй ситуaцией», — пояснил глава региона.

Рассылка ориентировок

Правоохранители сразу после обнаружения побега разослали ориентировки. Согласно документам, среди бежавших — граждане Узбекистана и Таджикистана, отбывавшие наказания за наркотики и изнасилования.

Так, исходя из данных, Дилшол Арслонов отбывал наказание по ст. 134 ч. 3 «Половое сношение с лицом, совершенные с лицом, достигшим двенадцатилетнего возраста, но не достигшим четырнадцатилетнего возраста».

Турган Абдуллаев был осужден за изнасилование соединенное с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, а также иные действия сексуального характера. Парвозбек Турабаев и Хуршиндбек Ганиев осуждены за сбыт наркотических средств.

Бахтиер Жумаев получил срок за насильственные действия сексуального характера. Даврон Джабборов был приговорен к шести годам колонии за изнасилование и разбой.

Создание оперативного штаба

По факту побега шести заключенных из исправительной колонии № 2 в Липецкой области в регион направлена группа сотрудников центрального аппарата ФСИН России, сформирован оперативный штаб, рассказала пресс-служба ведомства.

Сотрудники отдела розыска ФСИН России включены в состав группы для организации и участия в оперативно-розыскных мероприятиях, уточнили в ФСИН.

Пресечение попыток контрабанды

В пресс-службе УФСИН по Липецкой области рассказали, что силовики за последний месяц пресекли несколько попыток доставить запрещённые предметы в колонию № 2.

Так, 14 октября при досмотре были обнаружены и изъяты свёртки, в которых находились шесть мобильных телефонов. 22 октября у двоих человек был изъят свёрток с каннабисом массой 69 граммов.

Последняя внеплановая проверка ИК-2 была семь с половиной лет назад — в апреле 2017 года. Тогда Роструд выявил нарушение требований охраны труда.