В Липецке завели уголовное дело о халатности из-за побега заключенных

Следственное управление (СУ) СК по Липецкой области возбудило уголовное дело о халатности из-за побега заключенных из исправительной колонии №2 под Липецком. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц исправительного учреждения, в результате которой шестеро заключенных совершили побег», — сообщило ведомство.

Ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что шесть заключенных сбежали из исправительной колонии №2.

Для побега заключенные сделали два подкопа. Также стало известно, что причиной побега стал перевод части группы в категорию «опущенных».