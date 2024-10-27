Четырех осужденных разыскивают в Забайкальском крае

Поиски четырех осужденных ведутся в городе Нерчинск Забайкальского края. Об этом написал Telegram-канал «Чита сегодня».

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Отсутствие преступников в исправительном центре заметили 26 октября. Согласно опубликованным ориентировкам, разыскиваются четверо россиян, которых осудили за грабеж, кражу, разбой и насилие в отношении представителя власти.

— Всех, кто знает о местонахождении осуждённых к принудительным работам, просят обратиться в дежурную часть УФСИН России по Забайкалью, — написали в Telegram-канале.

В этот же день шестеро заключенных сбежали из исправительной колонии № 2 в Липецкой области. Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов. Он отметил, что не стоит поддаваться панике, поскольку по факту случившегося может появиться множество фейковой информации.