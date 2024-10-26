Группу центрального аппарата ФСИН направили в Липецкую область

В Липецкую область после побега шести заключенных направлена группа центрального аппарата Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-бюро ведомства.

Во ФСИН также заявили о создании оперативного штаба по розыску и задержанию осужденных.

"Для организации и участия в оперативно-розыскных мероприятиях в состав группы включены сотрудники отдела розыска ФСИН", - сказано в сообщении.

26 октября губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что шестеро заключенных совершили побег из исправительной колонии N2 в Липецкой области, ведется их розыск. Глава региона призвал жителей региона не поддаваться панике. Он отметил, что власти Липецкой области ждут "большого количества вбросов и фейковых новостей, связанных с побегом".

Позднее Telegram-канал 112 опубликовал предполагаемые фотографии сбежавших заключенных.