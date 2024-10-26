Стали известны подробности жестокого убийства актера Иосифа Ткача

Трагедия вызвала огромный резонанс в обществе.

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Жуткое преступление потрясло Баку: актер, известный по роли в сериале «Граф Крестовский», Иосиф Ткач, и его супруга Людмила Михайловна были найдены убитыми.

Трагедия произошла 22 октября, когда в 21:00 в полицию поступил сигнал о двойном убийстве 85-летнего актера и его 80-летней жены в Насиминском районе города. Сейчас стали известны подробности зверского преступления.

«Подозреваемый в убийстве Ислам Хадыев (1973 г. р.) проник в дом актера с целью ограбления. Преступление произошло по адресу: Насиминский район, улица Гусейнбалы Алиева, дом 4, квартира 86, — рассказал портал Oxu.az о произошедшем. — Хадыев перерезал горло 85-летнему Иосифу Ткачу, а затем нанес смертельные удары по голове его 80-летней жене Людмиле».

Эта трагедия вызвала огромный резонанс в обществе.

Местный писатель Вадим Мансуров, знакомый с семьей, выразил свою скорбь в блоге, отметив, что Иосиф и Людмила были «милыми и беззащитными пожилыми людьми, которые заслужили право на спокойную старость». По его словам, они были слишком доверчивы к окружающим, уверенные, что в родном городе ничего плохого им не грозит. Мансуров подчеркнул, что для мирного и толерантного Баку такой акт насилия является катастрофой и тревожным знаком.

«Иосиф был очень дружелюбен и искренен со всем коллективом. Его все очень любили и уважали, — цитирует слова заместителя директора Азербайджанского государственного академического русского драматического театра Ильхама Мамедова издание „Стархит“. — Он проработал в нашем театре более 20 лет. Даже после выхода на пенсию он приходил сюда. Часто навещал театр, встречался с любимым коллективом».

Иосиф Ткач родился 13 июля 1939 года в Баку. Большую часть своей карьеры он отдал Азербайджанскому государственному академическому русскому драматическому театру имени Самеда Вургуна, где выступал в различных спектаклях. Также снимался в сериалах «Граф Крестовский» и «Беспокойство».