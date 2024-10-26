В Орловской области загорелся склад с зерном

Склад с зерном загорелся в Орловской области. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МЧС РФ.

По информации ведомства, пожар произошел на территории хлебоприемного предприятия в поселке Залегощь. К текущему моменту огонь распространился на площади 1000 квадратных метров.

"На месте работают 18 сотрудников [экстренных служб] и шесть единиц техники", — говорится в заявлении.

В публикации уточняется, что сейчас к месту ЧП направляются дополнительные пожарные расчеты.

26 октября в городе Хабаровске произошел пожар в гостинице. Пламя охватило трехэтажное здание на улице Морошковая, распространившись на площади 200 квадратных метров.

В пресс-службе МЧС РФ рассказали, что шесть находившихся внутри человек смогли покинуть помещения до прибытия сотрудников экстренных служб. Еще пятерых граждан эвакуировали спасатели, при этом троим из них понадобилась медицинская помощь.

Позже площадь возгорания увеличилась до 500 квадратных метров. В связи с этим в гостинице частично обрушилась крыша. На ликвидацию пожара огнеборцам понадобилось около двух часов.