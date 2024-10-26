ФСИН начала проверку в Липецкой области после побега шестерых заключенных

Федеральная служба исполнения наказаний начала служебную проверку в исправительной колонии в Липецкой области, из которой с помощью подкопа сбежали шестеро заключённых.

«Для выяснения обстоятельств, способствовавших совершению побега, назначена служебная проверка. Виновные будут привлечены к ответственности», — говорится в заявлении ФСИН.

26 октября шестеро заключённых совершили побег из исправительной колонии №2 в Липецкой области. Оперативные службы занимаются их поиском, к задержанию беглецов привлечены ФСИН, Росгвардия, ФСБ и МВД. Известно, что заключённые сбежали через подкоп.

Группы преследования работают по горячим следам.