Из колонии, где отбывает срок киллер Леша Солдат, сбежали шесть заключенных

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что 6 заключенных совершили побег с территории из исправительной колонии №2. Об этом пишет РИА Новости.

Побег произошел из колонии, в которой отбывает 23-летний срок 57-летний Алексей Шерстобитов, известный как «киллер Леша Солдат». Мужчина работает там в храме, пишет книги.

«Понимаю, что такая новость может вызвать беспокойство, но прошу не поддаваться панике. Отдельно отмечу, что мы ожидаем большое количество вбросов и фейковых новостей, связанных с побегом», — пояснил Артамонов.

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В пресс-службе УФСИН по Липецкой области уточнили, что по тревоге поднят личный состав сводного отряда УФСИН России по Липецкой области, по горячим следам направлены резервные группы и группы преследования.

Кроме того, выставлены временные розыскные посты, оповещены взаимодействующие органы, разосланы ориентировочные данные на осужденных.