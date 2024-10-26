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В Башкирии подростки осквернили Вечный огонь

В башкирском городе Салават двое подростков осквернили Вечный огонь. Об этом сообщает ТАСС.

В Башкирии подростки осквернили Вечный огонь
© globallookpress.com

Подростки во время прогулки попытались поджечь подошвы своей обуви от пламени Вечного огня. По данным правоохранительных органов, на их родителей составили протоколы неисполнение обязанностей по воспитанию, а сами несовершеннолетние будут поставлены на учет.

В свою очередь, подростки сообщили, что подошли к Вечному огню «погреться, совали туда ноги, чтобы согрелась обувь». На них обратила внимание одна из прохожих, сделала замечание и сняла происходящее на видео. Подростки принесли извинения за свой поступок.

В начале октября в Старой Руссе Новгородской области трое подростков потушили Вечный огонь.

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