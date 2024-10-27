На Камчатке на лыжника напал медведь, но спортсмен отбился и сбежал

На лыжной базе на Камчатке медведь напал на спортсмена, который катался на лыжах в лесу. Мужчина получил раны, но смог вырваться.

«К счастью, парню удалось спастись, хотя у него на руке остались глубокие раны от укусов. Хищника отпугнули, сейчас его ищут охотоведы», - цитирует местный телеграм-канал 360.

С собой лыжник взял оружие, из которого он выстрелил в морду животного. Медведь убежал, и мужчина смог добраться до базы.

Хищные животные нередко оказываются вблизи населенных пунктов.

Это не первый случай в этом месяце, когда медведи попадали в поле зрения людей. 19 октября медведь вышел к жилому массиву в Петропавловске-Камчатском.