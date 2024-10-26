Суд арестовал имущество сына Порошенко* в России

Суд арестовал имущество сына бывшего президента Украины Петра Порошенко* (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в России. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, исполнительное производство в отношении Алексея Порошенко** (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) было возбуждено в январе 2024 года.

Порошенко и его сына внесли в список террористов и экстремистов в РФ

Ранее Петр Порошенко* и его сын были внесены в перечень террористов и экстремистов.

В начале мая стало известно, что Петра Порошенко* объявили в розыск по статье Уголовного кодекса России, однако, по какой именно, не сообщалось.

*внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга;

**внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.