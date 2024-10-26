Генерал ФТС Беглов признал вину и сотрудничает со следствием

Обвиняемый в получении взятки бывший заместитель начальника Центрального таможенного управления ФТС генерал Александр Беглов признал вину и сотрудничает со следствием. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на судебные документы.

Беглов дал показания на главу компании "Авиаброкер" Станислава Галлямова, которому вменяют дачу взятки. Он находится под арестом с декабря прошлого года.

17 сентября Басманный суд Москвы арестовал имущество генерала на 49 млн рублей, в том числе две квартиры, дачу и автомобиль.

Беглова и экс-главу центра электронного декларирования Центральной акцизной таможни полковника Александра Алеева обвиняют в получении взятки в 3,8 млн рублей. Их задержали в марте 2023 года.

В прошлом месяце сообщалось, что руководители Центральной энергетической таможни ФТС России признали вину в получении взятки от бывшего главы одного из структурных подразделений ПАО "Лукойл" Алексея Степанова.