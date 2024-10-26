$96.67-0.07104.81+0.30
Почта

РЕН ТВ: подросток в Петербурге попал в реанимацию после того, как покурил вейп

В Санкт-Петербурге 16-летний подросток попал в реанимацию, после того как покурил вейп, передает РЕН ТВ.

В Петербурге подросток госпитализирован после вейпа
© Газета.Ru

Источник рассказал, что после курения юноша плохо себя почувствовал. Его привезли в больницу в тяжелом состоянии с ингаляционным отравлением.

Вейп взорвался в руках у школьника в Москве

24 октября «Коммерсантъ» узнал, что в России обсуждают запрет продажи табачной и никотиносодержащей продукции, а также устройств для ее потребления и кальянов людям, которые родились после 31 декабря 2009 года.

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья, депутат от КПРФ Алексей Куринный поддержал эту идею и в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что, помимо самого ограничения, нужен комплекс мер, чтобы люди отказывались от сигарет сознательно. В противном случае эффекта от инициативы не будет. По его мнению, к ограничению курения надо двигаться «аккуратно, медленно, системно», так как запреты здесь играют далеко не главную роль.

Ранее врач рассказал про «попкорновую» болезнь легких от вейпа.

Происшествия
Алексей Куринный
Коммерсант
КПРФ
Госдума
Санкт-Петербург