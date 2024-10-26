Суд арестовал имущество экс-главы судебного управления Крыма

Басманный суд Москвы арестовал имущество бывшего начальника управления судебного департамента при Верховном суде РФ по Республике Крым Керима Акуева в рамках уголовного дела о взяточничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы.

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Из документов следует, что под арест попали три дома, три квартиры, несколько нежилых помещений, а также три земельных участка, чья площадь варьируется от 700 до 1,1 тысячи квадратных метров.

На имущество фигуранта дела о хищениях при поставках Минобороны России наложили арест

В материалах дела указано, что арест имущества экс-начальника неоднократно продлевался. Постановлением от 22 октября мера пресечения будет действовать до конца января 2025 года.

Накануне суд в Москве наложил арест на около 160 драгоценностей, которые были изъяты по уголовному делу в отношении бывшего замначальника управления строительства и расквартирования тыла главного командования внутренних войск МВД России Игоря Долгих. В материалах указано, что арестованы женские золотые украшения, которые были найдены при обыске.

Также суд арестовал на денежные средства, размещенные на более чем 70 банковских счетах, связанных с уголовным делом Долгих.

Ранее суд арестовал имущество подозреваемого в мошенничестве главы «Ленбытхима».