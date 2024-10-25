В Москве арестовали женщину по делу о госизмене

Мещанский суд Москвы арестовал женщину по делу о госизмене, следует из размещенных в электронной базе суда данных.

25 октября суд удовлетворил ходатайство обвинения об аресте гражданки Конфоркиной Е.И. по статье 275 («Государственная измена») УК РФ. Россиянке грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

Ранее Хабаровский краевой суд приговорил жителя Комсомольска-на-Амуре к 12,5 года лишения свободы за шпионаж на оборонном предприятии. Россиянин будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Он признан виновным по статье 275 УК РФ.

До этого сотрудники ФСБ задержали 51-летнего жителя Крыма за агентурную работу на Службу безопасности Украины. По данным силовиков, россиянин по собственной инициативе связался с представителем украинской разведки.