В Польше задержали диверсантов

Прокуратура Польши сообщила о задержании диверсантов, которые отправляли посылки со взрывными устройствами курьерскими службами.

«В ходе следствия были задержаны, а затем временно арестованы четыре человека, которые были причастны к деятельности разоблачённой диверсионной группы международного характера», — приводит сообщение РИА Новости.

Отмечается, что в отношении ещё двоих подозреваемых был начат международный розыск.

В сентябре более десяти человек арестовали в Польше по обвинению в планировании диверсий.