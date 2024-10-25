Учительницу арестовали за воровство учебников

В Туле арестовали учительницу английского языка, которая украла учебники из школы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что 47-летняя женщина украла из школы учебники на сумму около миллиона рублей. Украденные книги она продавала через интернет. Как сообщает источник, учительница сделала это перед тем, как написать заявление на увольнение. При этом книги были украдены летом — женщина пробиралась внутрь, когда охранник уходил поливать цветы.

Пропажу учебников обнаружили только в сентябре. Полиция смогла найти злоумышленницу по ее объявлениям о продаже книг. В данный момент она находится под домашним арестом — ей грозит штраф и лишение свободы на срок до пяти лет.

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