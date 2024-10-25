В Москве суд арестовал женщину по делу о госизмене

Мещанский суд Москвы арестовал гражданку Конфоркину по статье о госизмене.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Конфоркиной Е.И. по статье 275 УК России», — говорится в карточке дела.

Личность фигурантки и подробности дела не приводятся из-за секретности.

Ранее стало известно, что следователи предъявили обвинение 18-летнему москвичу Владиславу Соседко в рамках расследования уголовного дела о покушении на госизмену, а также попытке вступить в запрещённые в России террористические организации.