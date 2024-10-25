Таксист ударил пассажира отверткой за отказ доплачивать

В Подмосковных химках таксист напал на пассажира с отверткой за отказ доплачивать наценку. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Отмечается, что таксистом оказался мигрант. Когда водитель довез до торгового центра 41-летнего пассажира, он неожиданно завысил цену в два раза. Пострадавший отказался доплачивать, после чего вышел из такси, но водитель догнал мужчину и четыре раза ударил его отверткой.

Нападавшему удалось скрыться, а пассажиру вызвали скорую помощь. В данный момент состояние пострадавшего оценивается как стабильное, преступника разыскивает полиция.

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