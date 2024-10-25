В Дагестане мужчина шесть раз выстрелил в бывшего зятя

В Дагестане мужчина обстрелял из травматического пистолета бывшего зятя, сообщает "Сапа Кавказ".

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По данным Telegram-канала, стрельба произошла в селе Новочуртах Новолакского района республики. В день инцидента 34-летний дагестанец забирал из местной школы сына сестры. Он хотел отвезти племянника, который после развода родителей обычно проживает с отцом, к его матери.

Отец мальчика был по какой-то причине зол на шурина и догнал его, однако разговаривать мужчины не стали, а сразу начали драться. Во время потасовки дядя достал пистолет и шесть раз выстрелил в бывшего зятя.

В результате 45-летний мужчина получил несколько ранений в грудь и одно - в ягодицу, его госпитализировали. Стрелка сейчас допрашивают. Как оказалось, изъятое после перестрелки оружие уже десять лет числилось в розыске.