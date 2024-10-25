В РФ осудили египтянина, заказавшего убийство россиянки из-за развода

В Омске 42-летнего египтянина, который заказал свою супругу и знакомую киллеру, приговорили к 9,5 годам колонии строгого режима, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. Таким образом он хотел решить бракоразводные вопросы — женщина хотела, чтобы дочь осталась жить с ней. Кроме того, развод предполагал раздел имущества.

В ведомстве рассказали, что мужчина обратился к своему знакомому и попросил найти киллера. Тот, в свою очень, отправился в полицию и рассказал о поступившем предложении. Подставным киллером стал сотрудник управления уголовного розыска УМВД России по Омской области. Во время их личной встречи иностранец предложил 700 тысяч рублей за убийство жены и еще 1,5 млн рублей — за убийство матери его знакомой, чье имущество он хотел присвоить.

Полицейские инициировали убийство супруги, а заказчика задержали в момент передачи €3 тысяч (181 тысяча рублей). Он не признал свою вину, утверждая, что хотел всех разыграть. Его приговорили к колонии, а также обязали выплатить 500 тысяч рублей экс-супруге и 250 тысяч знакомой в качестве возмещения причиненного морального вреда.

Ранее суд арестовал 17-летнего подозреваемого в убийстве таксистки в челябинском Коркино. Он пробудет под стражей два месяца. У погибшей остались дети 11 и 15 лет.