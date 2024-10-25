Воронежский школьник перевел мошенникам 460 тысяч рублей, пытаясь купить криптовалюту

В Воронеже 16-летний школьник перевел мошенникам 460 тысяч рублей, пытаясь купить криптовалюту. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

© Газета.Ru

По информации ведомства, товарищ попросил несовершеннолетнего помочь ему приобрести криптовалюту на 460 тысяч рублей. Школьник перевел деньги на предоставленный продавцом номер телефона, однако пополнения криптовалютного счета не последовало - злоумышленник удалил свои аккаунты и исчез.

После произошедшего подросток обратился за помощью в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело по статьям о мошенничестве и краже.

До этого московский таксист помог поймать троих причастных к обману пенсионера на 24 млн рублей. Мужчина отдал водителю коробку, которая во время поездки приоткрылась и шофер заметил, что внутри лежит крупная сумма денег.